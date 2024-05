Oaktree inizia le presentazioni: avviati contatti con il Milan per lo stadio

PROPRIETA' INTER

Il fondo americano ha già incontrato il ministro dello sport Abodi e il presidente federale Gravina

© Getty Images Secondo quanto riporta 'il Giorno' i rappresentanti di Oaktree, il fondo californiano nuovo proprietario dell'Inter, hanno iniziato le comunicazioni con il Milan approfittando della conoscenza già avviata con Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, lasciando immaginare che i rapporti tra i due club milanesi saranno d'ora in poi più stretti rispetto al recente passato. Il primo punto su cui confrontarsi è ovviamente quello relativo allo stadio.

Sempre secondo il giornale milanese "da anni le due società stanno lavorando assieme per un possibile 'nuovo San Siro', sebbene le difficoltà incontrate nel percorso abbiano spinto le rispettive dirigenze a deviare verso una via diversa. I rossoneri a San Donato e i nerazzurri a Rozzano. Già prima di questo cambio di proprietà, nei due club serpeggiava scetticismo rispetto alla fattibilità del progetto di ristrutturazione che WeBuild dovrebbe presentare per il Meazza entro la fine di giugno, tant’è che da viale della Liberazione hanno chiesto e ottenuto una proroga per il diritto di esclusiva sui terreni della famiglia Cabassi'.