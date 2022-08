Non solo LuLa, è un'Inter all'attacco: Inzaghi ha una macchina da gol

POTENZA DI FUOCO

Contro lo Spezia sono arrivate altre tre reti in Serie A, ma molte occasioni sono state sprecate. Per il tecnico è un gioco di equilibri

Da quando Romelu Lukaku è tornato a vestire la maglia dell'Inter non si parla d'altro, ma la squadra di Simone Inzaghi è molto più che la LuLa. L'intesa tra il centravanti belga e l'amico-compagno argentino sembra essere rimasta immutata rispetto a due stagioni fa e contro lo Spezia, per la rete dell'1-0, lo hanno dimostrato; quello a disposizione del tecnico interista però è un vero e proprio esercito del gol che ai quattro attaccanti di ruolo può aggiungere ali offensive e centrocampisti col vizio del gol.

Lukaku in gol a Lecce, Martinez e Correa contro lo Spezia. In attesa dei contributi di Dzeko, Barella e Mkhitaryan (infortunato), sono già arrivati i primi timbri stagionali di Dumfries e Calhanoglu. Insomma, l'Inter è già in forma e soprattutto ha messo in mostra delle qualità spaventose in attacco. Anche a Lecce dove ha vinto all'ultimo secondo ma rendendo il portiere avversario il migliore in campo con interventi prodigiosi.

"Ho la fortuna di allenare quattro attaccanti importanti" ha commentato Simone Inzaghi dopo il 3-0 allo Spezia, mettendosi addosso la bella pressione di dover fare scelte di qualità. O di mandarli in campo tutti insieme in emergenza come al Via del Mare. L'obiettivo 100 gol in campionato è fissato.

La certezza in ogni caso è di nuovo la LuLa, inutile scapparne. I dubbi sull'inserimento di Lukaku nel modo di giocare ultraoffensivo di Inzaghi sono stati spazzati via con pochi minuti di campionato e l'amicizia con Lautaro Martinez lascia ben sperare i tifosi nerazzurri: "Dobbiamo combattere contro tutti e lotteremo per vincere tutto" ha dichiarato l'argentino. Un messaggio chiaro di intenti.

Per fare il definitivo salto di qualità gli attaccanti dell'Inter devono solamente migliorare una cosa, la percentuale realizzativa. Come a Lecce e nella stagione scorsa, anche contro lo Spezia sono state tante le occasioni divorate che avrebbero potuto rendere la sfida ancora più dominata. Dettagli per il 3-0 contro lo Spezia, ma che nel corso di un campionato - com'è stato nella passata stagione - fanno la differenza.