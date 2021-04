Mourinho e il dolce ricordo dell'impresa dell'Inter a Barcellona

Sono passati undici anni, ma le emozioni sono sempre le stesse. Per i tifosi dell’Inter come per José Mourinho, che ha voluto ricordare la grande impresa dell’Inter al Camp Nou che poi avrebbe consegnato il Triplete ai nerazzurri sul proprio profilo Instagram. Nel giorno dell'anniversario di quel match, l'allenatore portoghese ha pubblicato una foto della sua iconica corsa al fischio finale con l'indice alzato verso i tifosi dell'Inter presenti allo stadio di Barcellona, accompagnata da un'ironica didascalia: "Camp Nou. 28 aprile 2010. Il momento in cui adrenalina e felicità ti fanno diventare uno sprinter".