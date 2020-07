Miglior difesa, secondo posto e Lautaro-gol: i motivi per sorridere

INTER

ANDREA COCCHI

In casa nerazzurra saranno anche concentratissimi sul mercato ma quello che c'è già in casa non è per niente male... La rivoluzione contiana, spesso criticata, ha portato comunque ottimi frutti. L'Inter, per esempio, ha la miglior difesa del campionato (36 gol subiti finora) e ha lasciato la porta inviolata per la terza partita di fila. Il secondo posto, confermato dalla vittoria sul Napoli, è nelle sue mani e sarebbe un buonissimo risultato se si considera che nelle ultime due stagioni la qualificazione Champions è arrivata all'ultimo respiro.

In più, il giocatore che tutti pensavano già con la testa a Barcellona, ritrova il gol ed esulta in modo polemico per zittire chi lo ha accusato di scarso impegno. Una media punti che non si vedeva da dieci anni (il periodo del triplete, per intenderci...), poi, conferma che l'arrivo di Conte ha davvero dato una scossa all'ambiente. Senza trascurare il gioco. L'Inter si muove secondo logiche prestabilite e codificate e riesce anche a proporre trame fluide e a tratti spettacolari.

Conte, considerato un integralista, ha saputo dosare una serie di correttivi all'organizzazione di squadra. La presenza fissa del trequartista, ad esempio, o la costruzione da dietro che prevede lo scivolamento laterale degli interni di centrocampo e la spinta di due dei tre centrali di difesa (non è un caso che D'Ambrosio abbia segnato il gol del vantaggio e che Bastoni sia sempre stato una costante presenza sulla sinistra).

La base per ripartire e per provare a dare l'assalto a traguardi più prestigiosi, insomma, c'è tutta. Al resto dovrà pensare la dirigenza.