Lukaku ai tifosi: "Via dall'Inter? No! Lautaro fantastico e Brozo ha i capelli da pornostar"

L'ennesimo elogio per Lautaro Martinez, gli sfottò a Marcelo Brozovic e l'amore per l'Inter. E' un Romelu Lukaku scatenato quello che risponde alle domande dei suoi tifosi su Instagram. Sul suo partner d'attacco: " E' fantastico, anche come ragazzo. Sta crescendo molto e io sono contento di giocare con lui, lo adoro". Al croato, che lo ha definito brutto: ""Marcelo tu sei più brutto di me, con quei capelli poi sembri una pornostar. E non mi piaci, quindi torna coi capelli di prima", E ancora: "Via dall'Inter? Ma siete pazzi, assolutamente no".