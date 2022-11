Lautaro Martinez in discoteca dopo il ko con la Juve: irritazione Inter

Bravissimo negli inserimenti in area di rigore, questa volta Lautaro Martinez ha sbagliato il tempismo. Colpa di un'incursione in discoteca per il compleanno della compagna Agustina Gandolfo dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus. Una serata organizzata sicuramente da tempo per festeggiare i 27 anni della modella argentina, ma l'Inter non ha comunque apprezzato. Passi la presenza in un noto locale in zona Parco Sempione, alla società nerazzurra non sono piaciute le foto e i video finite sui social. L'attaccante argentino è stato così richiamato all'ordine ieri alla Pinetina, come riporta il Corriere dello Sport, mentre sembra scongiurata la multa.