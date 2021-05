La Repubblica: Conte e Zanetti violano coprifuoco di 15', identificati dalle forze dell'ordine

L'allenatore dell'Inter Antonio Conte, in compagnia del vice presidente nerazzurro Javier Zanetti e del presentatore tifoso interista Paolo Bonolis, sono stati identificati dalle forze dell'ordine all'uscita dal ristorante dell'ex capitano a Milano "Botinero" per aver violato il coprifuoco di 15 minuti rispetto al rientro obbligatorio per legge fissato per le 23. Lo riporta il sito online di 'La Repubblica'.

