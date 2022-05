L'Inter si aggrappa a un super-Lautaro: eguagliato il record di gol

BOMBER DECISIVO

Il Toro è già a quota 21 reti stagionali e ha quattro partite per migliorarsi: Inzaghi punta su di lui per il sorpasso scudetto al Milan

E’ la sua annata migliore di sempre, comunque vada e nonostante la lunga astinenza invernale. Lautaro Martinez ha già eguagliato il suo record di gol stagionali, 21, come nel primo anno di Conte, segnando in tutte le competizioni e con ancora tre partite di campionato e la finale di Coppa Italia a disposizione per cercare di superarsi e fare ancora meglio. Zhang, Marotta e Ausilio conoscono bene il suo valore e proprio per questo gli hanno fatto firmare un rinnovo da top player fino al 2026 a 6 milioni più bonus a stagione, una fiducia che il toro argentino cerca di ripagare a ogni partita.

Le continue voci di una sua possibile cessione gli danno fastidio ma è indubbio che in Inghilterra come in Spagna tanti club lo abbiano messo nel mirino. L’Inter non vorrebbe cederlo ma come per Lukaku potrebbe pensarci in caso di offerta irrinunciabile.

Per diventare un top player assoluto, cone con, oltre a una maggiore continuità per tutta la durata della stagione,. Ha già sbagliato tre rigori in questo campionato, per sua fortuna solo uno decisivo, nel derby di andata contro il Milan. Un errore che però potrebbe costare all'Inter lo scudetto.