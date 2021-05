Juve-Inter, Brozovic e Perisic non ci stanno: "Partita scandalosa", "Contro tutto e tutti"

L'eco delle polemiche sull'arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter non si accenna a placare, anche Marcelo Brozovic e Ivan Perisic - seppur indirettamente - sono tornati sul big match di ieri sera in tono polemico tramite i propri profili Instagram. Se l'esterno usa l'hashtag #Controtuttoetutti, il centrocampista (espulso e squalificato per l'ultima contro l'Udinese) ci va giù ancora più duro scrivendo: "Partita scandalosa".

