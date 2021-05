Juve-Inter, serata da incubo per Calvarese

JUVE-INTER

L’arbitraggio del fischietto di Teramo ha fatto molto discutere, non solo in Italia…

L’Inter già scudettata perde a Torino (niente pasillo d’onore per i nerazzurri) e la Juventus può ancora sperare nella qualificazione in Champions League, ma a fare notizia nella serata dello Stadium è stato soprattutto l’arbitraggio di Gianpaolo Calvarese, che ha preso diverse decisioni discutibili che hanno scontentato tutti e hanno fatto il giro d’Europa. Darmian e De Ligt da rigore con la Var, i rossi a Bentancur e Brozovic, Chiellini-Lukaku e il fallo di Perisic che vale il penalty del definitivo 3-2: davvero una serata da incubo per il fischietto di Teramo.

GLI EPISODI

13' - Brutta entrata di Kulusevski su Hakimi: l'arbitro ammonisce lo svedese, i nerazzurri chiedono il rosso

23' - Chiellini va giù nell’area dell’Inter dopo una trattenuta di Darmian: per l’arbitro non c’è niente, ma il Var Irrati gli mostra il braccio di Darmian sul corpo del difensore della Juve e il fischietto decreta il penalty (strana la review su una trattenuta, la cui entità di solito si valuta in campo).

34' - Pestone di De Ligt in area sul tallone di Lautaro Martinez: ancora una volta per Calvarese non c’è nulla, ma Irrati lo richiama ancora e dopo la gita al monitor (che pare ancora eccessiva) arriva il rigore per i nerazzurri.

55' - Contatto corpo a corpo tra Bentancur e Lukaku: all’inizio per Calvarese non sembra neanche fallo, ma dopo qualche protesta ci ripensa e ammonisce l'uruguagio, che già ammonito viene espulso. L’arbitro spiega che il belga era diretto verso la porta, ma l’espulsione sembra davvero eccessiva.

65’ – Calvarese fischia fallo in attacco di Lukaku su Chiellini e ferma tutto prima che Lautaro metta in porta. La spinta dell’attaccante sembra però troppo lieve per un fischio.

83' - Autogol di Chiellini, ma l'arbitro inizialmente annulla per un presunto fallo dello stesso difensore della Juve su Lukaku: dopo la visione al Var, Calvarese vede che il belga non aveva commesso nessun fallo e assegna la rete.

88' Cuadrado si guadagna un rigore puntando Perisic e cadendo in area agganciandosi al croato. Il fallo è molto dubbio, ma stavolta l'arbitro non vuole nemmeno rivedere l'azione al monitor.

92' - Cuadrado involato verso la metà campo dell'Inter in contropiede, arriva Brozovic che falcia il colombiano e si becca il secondo giallo. Almeno qui nessun dubbio.

