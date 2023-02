Inzaghi ritrova Brozovic per rilanciare l'Inter e vendicarsi dell'Udinese

STASERA INTER-UDINESE

Il croato torna in cabina di regia, in porta ci sarà Handanovic: contro i friulani Inzaghi non può sbagliare

L'Inter riparte dall'Udinese, che non è proprio l'avversario più comodo possibile ricordandosi della lezione di metà settembre in Friuli e con il Porto dietro l'angolo. Riparte dall'Udinese volgendo lo sguardo a quello che fu, con qualche ritorno vintage e la necessità di far rifiatare qualcuno in vista della Champions. Simone Inzaghi ha ben chiari gli obiettivi: serve un successo contro i bianconeri di Sottil per restare al secondo posto e serve farlo misurando le forze per arrivare pronti all'appuntamento con gli ottavi europei.

Accantonato il caso Barella-Lukaku, con entrambi in campo dal primo minuto, il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a rispolverare due vecchie conoscenze: Handanovic tra i pali e, soprattutto, Brozovic in cabina di regia, nel ruolo che fu indiscutibilmente suo e che, causa infortunio, era stato preso in prestito con ottimi risultati da Calhanoglu. Del ritorno dal primo minuto di Epic Brozo dovrebbe fare le spese Mkhitaryan, cui sarà concesso un turno di riposo. Turno di riposo che potrebbe toccare anche Lautaro, sempre in ballottaggio con Dzeko per un posto al fianco di Big Rom, ma quasi certamente destinato a partire almeno inizialmente dalla panchina.

Per il resto dovrebbe essere più o meno la solita Inter. Skriniar, Acerbi e Bastoni nella linea a tre e Barella a completare la mediana con Dimarco a sinistra e Dumfries a destra. L'Udinese sarà invece quasi la stessa dell'andata, con Walace al posto di Makengo in mediana, l'inserimento di Samardzic e Pereyra alle spalle di Beto al posto dell'infortunato Deulofeu, devastante nel 3-1 della Dacia Arena.

Inutile dire che più che le gambe sarà importante la testa, non farsi cioè distrarre dalla prossima sfida casalinga contro il Porto e tenere la barra a dritta per non rischiare di farsi risucchiare dalle inseguitrici in zona Champions. E' una gara delicata, perché viene dopo il pareggino scialbo di Genova (ma con molte occasioni gol fallite...) e prima di una partita da dentro o fuori. In ogni caso Inzaghi si aspetta un segnale, una sterzata decisa che possa dare l'indirizzo di quanto l'Inter saprà fare da qui a fine stagione. Il margine di errore si sta riducendo allo zero. Sbagliare contro l'Udinese potrebbe aprire una crepa preoccupante.