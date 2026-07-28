Malagò: "Su Pirlo ho deciso io per opportunità, con Maldini separazione senza polemica"

28 Lug 2026 - 15:06
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"Su Pirlo si era trovato un accordo", poi "l'evoluzione ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. E' una valutazione di opportunità, con Maldini c'è stata una separazione senza polemiche". Lo afferma il presidente della Figc, Giovanni Malagò. "Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo. Avrebbe rescisso il contratto con questa società di cui era testimonial però per tutta una serie di motivi e opportunità non me la sono sentita. Né io né, sembra, il dt sapevamo del contratto russo".

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