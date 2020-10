Inter, Zhang: "Orgoglioso del lavoro fatto, l'obiettivo è vincere"

PARLA IL PRESIDENTE

Il mondo del calcio sta affrontando la crisi più pesante della sua storia a causa della pandemia di Covid-19, ma le società professionistiche di altissimo livello stanno studiando il modo per non crollare. Per l'Inter un modo potrebbe essere tornare a vincere sul campo: "Per risolvere i problemi bisogna analizzarli uno alla volta - ha commentato il presidente nerazzurro Steven Zhang -. Sono orgoglioso del lavoro fatto fino a qui dall'Inter, ma la chiave è vincere, ottenendo successi in termini di trofei e in ambito finanziario".

Nel prossimo futuro, infatti, tutte le società dovranno studiare un nuovo modello per generare ricavi in un contesto sociale che sarà profondamente rivoluzionato dai lasciti della pandemia: "Sicuramente è un grande cambiamento - ha continuato Zhang - ed è chiaro che i budget e i guadagni ne saranno influenzati. Dobbiamo pensare nel lungo periodo, tecnologia e innovazione saranno la soluzione per coinvolgere ulteriormente i consumatori, magari con progetto non strettamente legati al calcio. Inoltre bisognerà collaborare con nuovi contesti digitali che stanno emergendo, parlando dei diritti tv ma anche stringendo partnership".

Un'idea che è tornata prepotentemente di moda è la Superlega europea: "Sono sempre a favore dell'idea di migliorare ed evolvere il nostro prodotto. Offriremo prodotto sempre più evoluti e competitivi".