Inter, Zanetti: "Col Porto servirà grande determinazione"

Il vicepresidente nerazzurro alla cena di beneficenza della Fundacion Pupi: "Felicissimo del percorso che sta facendo Lautaro"

Javier Zanetti ha parlato del momento della sua Inter e delle sfide che attendono i nerazzurri nelle prossime settimane, a margine della cena di beneficenza della Fundacion Pupi: "Sono molto felice per questa cena, per questi 21 anni sempre insieme con tanta gente e amici che fanno parte della mia Fondazione - ha detto l'ex capitano e vicepresidente del club -. Per quanto riguarda l'Inter, credo che abbiamo avuto la risposta che cercavamo. Dopo la sconfitta col Bologna, dove tutti eravamo d'accordo che non si era fatto bene, i ragazzi hanno interpretato la partita (col Lecce, ndr) nel migliore dei modi e collezionato una vittoria che ci rende secondi da soli".

La squadra sta cercando continuità, anche se restano tantissimi i punti di distanza dal Napoli capolista: "Stiamo cercando di migliorare e trovare quella continuità che ci era mancata e che non ci ha permesso di avere più punti in classifica. Abbiamo perso dei punti che potevamo non perdere, ma la classifica dice questo e solo col lavoro risolveremo i problemi".

Nel weekend c'è lo Spezia, ma settimana prossima l'appuntamento più atteso, quello col Porto in Champions League: "Ci vorrà un'Inter molto concentrata, con grande determinazione. Andiamo in uno stadio molto caldo, contro un Porto che ci può mettere in grande difficoltà. Prepareremo al meglio questa partita e quella contro lo Spezia, perché vincendola arriveremmo a Porto con la giusta forma fisica e mentale. Ho fiducia nel gruppo e sono convinto che arriveremo pronti a questo appuntamento. Euro-derby col Milan? Prima pensiamo al Porto, che non sarà semplice. Poi, quello che verrà, verrà. Speriamo di qualificarci e, se il destino ci offirà questo, saremo pronti. Sarebbe molto importante centrare i quarti, garantirebbe un'ulteriore crescita. Dobbiamo essere consapevoli dell'opportunità che abbiamo".

Infine un commento su Lautaro Martinez: "Sono felicissimo del percorso che sta facendo, di come sta crescendo. La sua crescita è costante, ha trovato una grande maturità e la sta dimostrando anche in campo. Questo è ciò che conta".

CAMBIASSO: "COL PORTO SFIDA TOSTA"

Alla cena era presenze anche un altro grande ex Inter, Esteban Cambiasso: "Col Porto sarà una bella sfida, tosta. Il Porto è una squadra che lotta, ha qualità e intensità. Si parte con un vantaggio che non è enorme, ma è sempre un vantaggio, le speranze ci sono. Lautaro? Faceva già bene prima, poi il Mondiale è stato una soddisfazione gigante, anche se sicuramente voleva viverlo in maniera diversa". Poi un commento su San Siro: "È stato abbattuto Wembley che era la casa del calcio in assoluto. Dopo quello può succedere di tutto...".

SAMUEL: "L'INTER PUÒ PASSARE IL TURNO"

Altro ospite illustre, Walter Samuel: "L'Inter ha giocato bene all'andata e ha meritato la vittoria, ora dovrà resistere in casa del Porto - le parole dell'ex difensore sulla Champions -. Ha tutte le carte in regola per passare il turno. In generale questa squadra la vedo bene, adesso deve lottare per il secondo posto perché ci sono tante squadre attrezzate, ma lo Scudetto... La vedo dura toglierlo al Napoli".