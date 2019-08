Inter, Zanetti: "Icardi via anche in prestito? Sì"

Javier Zanetti, a Montecarlo per i sorteggi dei gironi di Champions League, ha parlato anche della situazione relativa a Mauro Icardi: "La situazione non è cambiata, manca qualche giorno di mercato e vediamo di trovare una soluzione che piaccia a tutti". Ma l'ex capitano può partire anche in prestito? "Sì sì - la risposta del vicepresidente dell'Inter -. Ma aspettiamo fine mercato e poi vediamo". Tornando all'Europa: "Vogliamo giocarcela con tutti, l'obiettivo è superare il girone e poi si vedrà".

Sul mercato in entrata Zanetti non si sbottona ("Cercheremo di migliorare la squadra seguendo i nostri obiettivi"), tanti elogi per Antonio Conte: "Ha portato una grande mentalità, si era visto nelle amichevoli e poi contro il Lecce. Ma siamo all'inizio di un percorso che vuole riportare protagonista l'Inter".

