Inter, Wanda zittisce gli haters: "Una foto non cancella 130 gol, pochi uomini veri come lui"

06/05/2019

Per circa una settimana ha 'parlato' soltanto postando fotografie hot in compagnia del marito, ma ora Wanda Nara rompe il silenzio social e rispondendo ad un commento sul proprio profilo Instagram manda un chiaro messaggio a tutti quei tifosi dell' Inter che non approvano lo shooting fotografico del loro ex capitano e che vorrebbero sentir parlare di dell'attaccante argentino soltanto per le prestazioni in campo e magari dopo un gol.

La moglie e procuratrice di Maurito ha postato l'ennesima foto (con Mauro completamente nudo in parte coperto dall’abbraccio di lei, avvolta in un maglione nero), forse non a caso, al ritorno dalla trasferta di Udine, dove per la prima volta anche lei è stata vittima della pesante contestazione degli ultras nerazzurri e dei loro insulti.

Uno dei follower di Lady Icardi ha commentato accusando Mauro di essere "fragile" e Wanda gli ha risposto senza mezzi termini: "Per uno shooting fotografico non si cancellano 130 gol e non ha dimenticato come si gioca. Solo lui può dire se è felice e io faccio quello che lo rende felice. Ricorda che è lui a scegliere, ti assicuro che ci sono pochi uomini veri come lui".