Inter: Calhanoglu è tornato in gruppo, Thuram titolare a Bologna

INTER

Il francese dal 1', probabilmente in coppia con Arnautovic. Il turco rientra dopo l'infortunio e non è escluso che lo faccia dall'undici iniziale

© Getty Images Venticinque minuti contro il Genoa per riassaporare il campo dopo l'elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra che lo ha costretto a saltare la trasferta di Lecce e il recupero casalingo contro l'Atalanta. E ora Marcus Thuram si candida per un posto da titolare nell'anticipo di sabato alle 18 al Dall'Ara contro il Bologna dell'ex nerazzurro Thiago Motta, con l'obiettivo di mettere altri minuti nelle gambe e ritrovare il ritmo partita in vista della sfida cruciale di mercoledì 13 a Madrid nel ritorno contro l'Atletico che vale l'accesso ai quarti di finale di Champions League. L'attaccante francese potrebbe affiancare non il suo solito partner d'attacco Lautaro Martinez ma l'altro ex rossoblù Arnautovic. Logiche di turnover in ottica europea. Buone notizie da Calhanoglu, che è tornato ad allenarsi in gruppo.

Vedi anche Calcio Inzaghi-Liverpool? No grazie, Simone vuole solo l'Inter: dopo lo scudetto, il rinnovo

A Bologna Inzaghi riavrà a dunque a disposizione Calhanoglu, che si era fermato per un risentimento all’adduttore lungo il 24 febbraio, prima della trasferta di Lecce. Inzaghi dovrà valutare ora se fargli riprendere dal 1' il suo posto in cabina di regia al posto di Asllani (che in sua assenza ha fatto benissimo), o se inserirlo a gara in corso.

Dal 1' si rivedrà Acerbi, tornato dall'infortunio contro il Genoa. In difesa rientra anche Bastoni dopo aver scontato la squalifica. Sulle fasce si candidano Dumfries e Carlos Augusto. Frattesi è a posto e dunque l'infermeria nerazzurra si svuota (sempre fermi i soli Cuadrado e Sensi) prima della trasferta insidiosa di Bologna e di quella cruciale di Madrid.