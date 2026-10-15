Inter, dov'è finito Manuel Akanji? Lo svizzero non è più quello dell'anno scorso

Un aspetto insolito per il difensore elvetico. Lui, che aveva fatto della costanza il suo manifesto. Se negli anni scorsi Bisseck si era concesso qualche amnesia e Bastoni aveva imbeccato una spirale negativa nel 2026, Akanji non si era mai scomposto. Sbavature tendenti allo zero, perfetto nei duelli uno contro uno. Così in viale della Liberazione, sicuri dell'affidabilità del numero 25, hanno salutato Acerbi e De Vrij a scadenza di contratto.