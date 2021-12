Inter: tamponi per tutti alla ripresa, Dzeko rimandato a casa

L'Inter si è ritrovata in mattinata alla Pinetina dopo le feste natalizie per cominciare a preparare la prima gara del nuovo anno, in programma il 6 gennaio al Dall'Ara di Bologna contro i rossoblù di Mihajlovic. Tamponi per tutti, staff compreso, alla ripresa delle attività: i risultati sono attesi in giornata ma nel frattempo, per precauzione, è stato rimandato a casa Edin Dzeko, colpito da un leggero raffreddore.