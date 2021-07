Inter, Suning.com cede il 17% per oltre un miliardo di euro. La Borsa approva

INTER

Ufficiale l'operazione: le nuove aziende non avranno quote di controllo ma diminuisce il peso di Zhang Jindong

Ieri è divenuta ufficiale l'operazione del governo cinese per sostenere Suning (attualmente denominata Suning.com): un gruppo di investitori, sia privati che esponenti del governo, hanno acquistato il 16,96% della società per un totale di 1,14 miliardi di euro. Nessun nuovo azionista avrà quote di controllo ma diminuirà il peso del chairman Zhang Jindong (proprietario dell'Inter) all'interno di Suning. Getty Images

Non si è dunque verificata la cessione delle quote alle società statali, nonostante i rumors delle ultime settimane, ma l'operazione ha comunque trovato il favore del mondo finanziario: ieri le azioni di Suning sono salite del 10% nella borsa di Shenzen. Nel fondo presenti colossi dell'economia cinese come Alibaba, Haier, TLC e Xiaomi.

"Il portafoglio di investitori diversificati aiuterà Suning.com a migliorare la governance aziendale, le operazioni e la trasformazione del business come fornitore di servizi al dettaglio. Il fondo sosterrà attivamente Suning.com per crescere in modo stabile e sano" si legge nella nota allegata alla comunicazione ufficiale.