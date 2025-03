Inter, subito il 40% dei gol dopo l'80': Inzaghi deve riflettere. E il dato su Bastoni è emblematico

Deluso per il gol subito nel finale contro il Napoli che non ha permesso all'Inter di scappare a +4 in classifica sugli azzurri, Simone Inzaghi è chiamato a riflettere sui numeri della sua squadra. Guardando solo la difesa, fa riflettere come ben 10 dei 25 gol subiti da Lautaro e compagni in Serie A siano arrivato dopo l'80esimo minuto di gioco. Esattamente il 40%, con 9 punti persi. Nella grafica si evidenziato le partite coinvolte: per alcuni le cause sono riconducibili all'elevata età media della rosa, altri invece puntano il dito contro l'allenatore e sui cambi a volte giudicati sbagliati.