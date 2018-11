Inter, Spalletti trova il problema: "Non riusciamo a mantenere la concentrazione"

11/11/2018

Un problema endemico, che Spalletti va a scavare nel profondo: "C'era già da prima del mio arrivo, e per qualche partita che abbiamo vinto di fila sembrava essere sistemato. Ma c'è ancora. Non si riesce a tenere la concentrazione. Non è questione di essere presuntuosi, ma quando si viene da troppe vittorie ci si abitua e si pensa che qualsiasi cosa nel match successivo ti venga concesso, che la vittoria arrivi da sè. E invece bisogna sempre ripartire da zero e lottare per arrivare in cima alla salita".



L'Atalanta ha scoperto tutte la magagne di una Inter da dimenticare: "Loro sono stati determinati e cattivi dal punto di vista sportivo, abbiamo perso quasi tutti i duelli. L'atteggiamento dei padroni di casa è stato costante per tutto il match, noi siamo entrati in partita un po' così. Dopo l'1-1 abbiamo anche avuto l'opportunità di incanalare il match in un certo modo, ma abbiamo ceduto di nuovo. Loro sono stati bravi, belli e tosti, e ci hanno fatto male anche sulle palle inattive".



Dal punto di vista tattico è sembrata un'Inter in balia dell'Atalanta, con gli esterni di centrocampo che hanno fatto a fette la retroguardia nerazzurra: "L'idea era di chiudere l'Atalanta in un angolo e impedirgli di trovare gli sbocchi sull'altro lato. Invece non siamo stati abbastanza bravi e abbiamo concesso campo".



Nessuna stanchezza fisica o mentale, ora la sosta. Spalletti spiega: "Perdere mi distrugge, ma in questo momento bisogna solo stare zitti e buttare sul campo tutte le energie. Imparare dagli errori per non ripetere prestazioni come queste". Contro il Frosinone non ci sarà Brozovic, espulso per doppio giallo: "Non mi è sembrato così cattivo".