Inter, Spalletti 'torna' su Instagram: "Allenamento da professionisti veri"

12/04/2019

Per mesi le vicende di casa Inter sono passate attraverso i social network e adesso, a tre mesi di distanza da gennaio scorso, torna a postare sui propri profili social anche Luciano Spalletti , che per incitare la squadra in un momento delicato della stagione, col terzo posto da blindare, ha scritto su Instagram : "Anche oggi allenamento da professionisti veri, sapendo che non sono le partite della prossima stagione a darci nuovamente un posto in Champions League. Bravi ragazzi e sempre Forza Inter!". Nonostante le voci che parlano di addio a fine stagione, il tecnico dell'Inter è concentrato sul presente e sulla trasferta di Frosinone .

DE VRIJ: "SONO PRONTO A RIENTRARE"

"Ho lavorato con la squadra senza problemi in questi giorni, quindi sono pronto e disponibile per giocare". Così il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij, in vista della partita contro il Frosinone. Parlando proprio degli avversari, il centrale olandese ha aggiunto: "Il Frosinone sta bene, ha vinto a Firenze in un campo difficile. Loro sono forti in casa, hanno il pubblico dalla loro parte, dobbiamo essere pronti perché ci aspetta una partita fondamentale". Infine sugli obiettivi e le ambizioni dell'Inter: "Vogliamo tornare in Champions, arrivare tra le prime quattro. Cerchiamo di vincere tutte le partite, a partire da domenica col Frosinone. Potevamo fare meglio in questa stagione, ma l'importante è chiudere bene e andare in Champions", ha concluso De Vrij.