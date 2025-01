Inter, Simone Inzaghi ti fa ricca con l'Europa: 315 milioni di euro incassati solo coi premi

Mentre Juventus, Milan e Atalanta hanno passato il mezzogiorno con l'ansia da sorteggio per i playoff di Champions League, evitando il derby, l'Inter di Simone Inzaghi - l'unica italiana a qualificarsi tra le prime otto nella competizione - ha vissuto un pomeriggio di serenità. Anzi, con il quarto posto finale nella classifica della fase campionato, la società nerazzurra ha potuto sedersi alla scrivania per fare i conti di un guadagno extra mancato dalle altre protagoniste (Bologna compreso) e non di poco conto. Con una prima parte europea di assoluto livello l'Inter ha già messo in tasca 86 milioni di euro.