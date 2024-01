Inter, Simone Inzaghi: "Monza avversario di valore. Buchanan ha ottime qualità"

verso monza-inter

Il tecnico nerazzurro: "Le tre punte viste col Verona potrebbero diventare opzione anche in futuro. Bello rivedere D'Ambrosio, Gagliardini e Carboni"

L'Inter inizia il girone di ritorno sul campo del Monza: "Sarà una partita difficile contro un avversario di valore e che ha un ottimo allenatore. E poi ci saranno giocatori che sono stati importanti qui e che rivedremo con piacere come D'Ambrosio, Gagliardini e Valentin Carboni" dice Simone Inzaghi alla vigilia. Il tecnico nerazzurro conferma la prima convocazione per Buchanan: "C'è un ultimo allenamento prima ma TJ (Tajon, ndr) è arrivato nel migliore dei modi, è un giovane con ottime qualità e una discreta esperienza. Chiaramente ci vorrà un po' di tempo per inserirlo ma ha già fatto tre allenamenti importanti". Su Dimarco, pronto al rientro da titolare: "Federico sta meglio, è pienamente recuperato e col Verona aveva già dato il suo apporto".

Inzaghi e il bilancio del girone di andata: "Abbiamo fatto un ottimo percorso, la squadra è ambiziosa e vogliamo confermarci con un ottimo girone di ritorno anche se sappiamo che non sarà semplice". L'Inter è andata in vantaggio in 18 delle 19 partite di campionato e ha segnato 12 gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco: "Abbiamo impattato le gare sempre nel migliore dei modi e la squadra ci ha creduto fino alla fine, i numeri lo testimoniano".

Solo nove le reti subite sin qui, nonostante qualche infortunio di troppo tra i difensori: "La squadra lavora bene di gruppo. Abbiamo avuto assetti difensivi differenti per qualche infortunio ma i principi di squadra non cambiano al di là dei singoli giocatori. Abbiamo difeso bene nel girone di andata".

A proposito di tattica, sarà possibile vedere in altre occasioni lo schieramento con tre punte visto nel finale di Inter-Verona? "Il modulo con tre giocatori offensivi contemporaneamente in campo lo utilizzo in frangenti come quello col Verona ma un domani può anche essere una soluzione".

