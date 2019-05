Inter, sguardo al futuro: ecco come potrebbe plasmarla Conte

11/05/2019

In casa Inter l'era Spalletti non è affatto finita, ma le voci sempre più insistenti legate all'arrivo di Conte impongono alcune riflessioni tattiche e di mercato sui nerazzurri. Soprattutto sulla squadra che avrebbe in mente Antonio . L'Inter che verrà, insomma. Al netto di scenari ancora in divenire e del nodo Icardi , partiamo dalle certezze. Con Skriniar , De Vrij e Godin , la difesa sarà a tre . Un bunker duro da sfondare per tutti e già a disposizione. Diverso invece il discorso per le corsie esterne e l'attacc o , dove Conte avrebbe già in mente alcune mosse.

Per quanto riguarda gli esterni, l'ex ct vorebbe avere più opzioni e ci sarebbe molto da lavorare in entrata in questo reparto. Con Perisic pronto a partire, al momento l'unico utile al progetto di Antonio è Asamoah, giocatore che conosce bene i metodi e le richieste del tecnico. Per il resto occorrerà aprire il portafoglio.



Dunque sotto con i nomi in lizza per rinforzare le fasce. In cima alla lista degli obiettivi c'è Danilo, che Antonio voleva già al Chelsea. Il brasiliano ha già detto sì ai nerazzurri e per chiudere l'operazione mancherebbe solo il via libera del City a un'offerta di 15 milioni. Il secondo nome sull'elenco di Marotta è poi quello di Darmian, giocatore duttile e utile su entrambe le corsie. La richiesta dello United è di 12 milioni, ma l'impressione è che a 10 si possa già raggiungere un'intesa, scavalcando anche l'interesse della Juve. Per la corsia sinistra invece Ausilio starebbe puntando Gosens, promosso a pieni voti dopo una grande stagione all'Atalanta. Ma per questa posizione ci sarebbero anche altri profili interessanti come Sidibé, Zappacosta, Emerson e Victor Moses.



Ma veniamo all'attacco. L'impressione è che l'Inter di Conte prescinda dal futuro di Icardi. Dopo quanto accaduto nei mesi scorsi tra il club e l'argentino. Maurito sembra destinato all'addio e l'ex ct su questo punto, stando al Corriere dello Sport, sembra allineato. Così nella testa dell'ex ct a guidare l'attacco dovrà esserci un altro bomber di razza. Romelu Lukaku sarebbe il preferito di Antonio, ma in lizza ci sarebbe anche Dzeko, vecchio pallino del tecnico e nome che mette d'accordo un po' tutti ad Appiano. Per arrivare a Lukaku, che ha un ingaggio molto importante, la chiave giusta potrebbe essere Perisic nell'ambito di un maxi-scambio. L'Inter targata Conte comincia a prendere forma. Ma l'ex ct prima dovrà mettere tutto nero su bianco con i nerazzurri.