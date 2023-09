Inter, lo sfogo della moglie di Sensi: "Milano città indegna e insicura"

INTER

Giulia Amodio non le manda a dire sui social: "A oggi avrei davvero paura a crescere i miei figli qui"

Il messaggio arriva all'indomani del furto dell'orologio subito in pieno centro da Carlos Sainz dopo il GP di Monza. La compagna del centrocampista dell'Inter, tuttavia, ha anche parole d'amore per il capoluogo lombardo: "Milano è una città completa nella quale non ti senti mai solo. Io me ne sono innamorata ed è per me forse la città più bella in cui poter vivere. Io odio la solitudine, il non saper cosa fare, non so annoiarmi e la cosa bella è che ovunque vivi ti basta scendere in strada per avere bar, ristoranti, parchi, negozi... c'è tutto!".

Nel dicembre 2021 la coppia aveva subito un furto in casa, mentre si trovava a San Siro per il match Inter-Torino: i ladri erano entrati da una porta finestra dell'abitazione e avevano rubato gioielli, borse e orologi, tra cui un Patek Philippe del valore di 60mila euro.