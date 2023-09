Sainz rapinato dell’orologio a Milano: insegue e blocca i ladri

© Getty Images

Brutta avventura per Carlos Sainz, reduce dal Gran Premio di Monza. Di fronte all'Armani Hotel di viale Manzoni a Milano, intorno alle 20,30, è stato rapinato da tre persone che gli hanno strappato dal polso un orologio del valore di 500mila euro e sono scappati. Il ferrarista si è messo a inseguire i tre malviventi insieme a un suo accompagnatore. Vari passanti, che lo hanno riconosciuto, si sono messi a loro volta all'inseguimento dei rapinatori. Una corsa che è finita quando il pilota è riuscito a raggiungerli e bloccarli in via Montenapoleone insieme al suo assistente.