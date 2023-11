Inter, attesa per gli esami di Pavard: ma Darmian e Bisseck rassicurano Inzaghi

INTER

Oggi il difensore francese si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l'entità dell'infortunio al ginocchio

© Getty Images Quali sono le condizioni di Benjamin Pavard? Quanto dovrà stare fuori il difensore francese? La risposta arriverà oggi, dopo gli esami strumentali a cui si sottoporrà il centrale nerazzurro infortunatosi sabato pomeriggio nel corso del match contro l'Atalanta. Per quanto l'ex Bayern non avvertisse quasi più dolore al termine della partita, il trauma dovuto all'uscita della rotula dopo il contrasto con Lookman è presumibile che possa aver coinvolto legamenti, cartilagine o menisco: il punto è chiarire come e quanto. L'Inter, nel migliore dei casi, spera che lo stop possa aggirarsi attorno alle 4-6 settimane, in modo tale da riavere Pavard per le ultime uscite del 2023.

Un'assenza chiaramente pesante, compensata dall'affidabilità di Matteo Darmian, sempre pronto a dare il proprio contributo sia quando è stato chiamato ad agire come esterno di fascia - permettendo a Dumfries di rifiatare nonostante l'assenza prolungata di Cuadrado - sia quando è stato impiegato come centrale di destra, esattamente come avvenuto nella scorsa stagione quando da gennaio in poi aveva egregiamente preso il posto di Skriniar. Inzaghi, tuttavia, in questo lasso di tempo avrà la possibilità di testare anche Bisseck: sinora il gigante tedesco è stato poco utilizzato, ma tutti alla Pinetina sono rimasti colpiti dalla sua dedizione e dalla crescita costante mostrata in allenamento. Insomma, lo staff nerazzurro è convinto che per quanto il peso specifico di Pavard sia indiscutibile, in rosa ci siano le risorse per poter supplire alla sua assenza. Sperando ovviamente che dagli esami di oggi possano arrivare comunque segnali confortanti.