Inter, salgono le quotazioni di Emerson e Tonali

Ora che le nubi tra Antonio Conte e l'Inter si sono diradate, ecco pronto il piano per la prossima stagione. Ieri il tecnico, Piero Ausilio e Beppe Marotta si sono visti per fare il punto della situazione e mettere nero su bianco almeno tre passaggi che risultano fondamentali: la data del ritiro, lo slittamento della prima giornata di campionato e il mercato sia in entrata sia in uscita.

DA TONALI A EMERSON, MA ANCHE VIDAL

Il calciomercato è stato l'argomento sensibile in queste giornate di continui confronti. Per Tonali ci sono grandi passi avanti. Il centrocampista del Brescia è un investimento per il futuro e accanto a lui il tecnico salentino vuole un giocatore d'esperienza: Emerson Palmieri è il predestinato. Non si scartano, tuttavia, nemmeno Vidal e Kantè in uscita da Barcellona e Chelsea. In mezzo al campo previsto anche il riscatto di Sensi dal Sassuolo.

CAPITOLO CESSIONI

Altro tema caldissimo sono le uscite. I nomi sono tanti a cominciare dai "rientranti" Perisic, Joao Mario, Nainggolan e Dalbert che non dovrebbero restare (qualche chance per il croato). Poi ci sono i pezzi pregiati che possono essere ceduti per finanziare colpi di livello: non solo Lautaro Martinez ma pure Skriniar e Brozovic.

RADUNO E SLITTAMENTO DELLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO

L'intenzione del club nerazzurro è quella di organizzare il raduno pre campionato anche oltre la data indicata del 6 settembre. Conte vuole far rifiatare la squadra che è stata impegnata fino all'ultimo per la finale di Europa League. Allo stesso stesso tempo si chiederà in via ufficiale (l'ok pare scontato) anche il rinvio della prima giornata di campionato.