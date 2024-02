Inter, contro la Roma maglia speciale con i nomi in cinese

Sabato l'Inter darà il benvenuto all'anno del Drago: per festeggiare il Capodanno cinese 2024, il club nerazzurro all'Olimpico - nella sfida di campionato contro la Roma prevista alle 18 - vestirà una maglia in edizione limitata con i nomi dei calciatori scritti in caratteri cinesi. Non è la prima volta che i nerazzurri celebrano in questo modo il Chinese New Year ma è la prima volta che questo designa viene applicato sulla maglia da trasferta. Il jersey è già disponibile per l'acquisto nello store ufficiale del sito del club nerazzurro.