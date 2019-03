Inter, Politano: "Speriamo che Icardi rientri presto"

12/03/2019

Matteo Politano, decisivo contro la Spal, guarda ai prossimi difficili impegni dell'Inter: "Prima c'è l'Eintrach Francoforte, poi il Milan: sarebbe fondamentale vincere il derby" le parole in esclusiva a Sportmediaset. Così come sarebbe fondamentale il ritorno di Icardi: "Mauro è stato fondamentale per noi, speriamo che rientri a breve anche se ha un problema al ginocchio: deciderà lui". Sul Var: "Non sai mai se esultare... ma sta funzionando, siamo contenti".