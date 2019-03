Inter, Politano: "Ora difendiamo il terzo posto. Icardi? Tutto tranquillo"

28/03/2019

Matteo Politano è tornato dalla Nazionale carico: "Mancini ha portato entusiasmo, è sempre bello far parte del gruppo azzurro". Ma ora c'è Inter-Lazio: "Con Immobile abbiamo scherzato mentre milanisti e romanisti ci hanno messo pressione... (sorride, ndr) - le sue parole nell'intervista esclusiva a Sportmediaset -. Dobbiamo difendere il terzo posto ma sarà difficile perché i biancocelesti si difendono bene". Infine, su Icardi: "Scenderà in campo come accadeva prima, è tutto tranquillo. Per noi è importante".