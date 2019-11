Inter: Politano e Biraghi alla presentazione del nuovo libro della Curva Nord

C'erano anche Matteo Politano e Cristiano Biraghi, in rappresentanza dell'Inter, ai Magazzini Generali di Milano per la presentazione del nuovo libro della Curva Nord, dal titolo "Curva Nord Milano 1969 da cinquant'anni uniti, fieri, mai domi", un volume che si è prefissato di ripercorrere non solo la storia del tifo organizzato nerazzurro ma l’intero percorso del movimento ultras italiano, una storia d’amore per l’Inter e una storia d’amicizia lunga 50 anni. Dei giocatori del passato era presente Nicola Berti, idolo della tifoseria negli anni '80 e '90.