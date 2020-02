Inter, per Handanovic test alla Pinetina in vista del derby col Milan

LA PROVA

Dopo una settimana di lavoro personalizzato, senza forzare e soprattutto senza testare tra i pali la "tenuta" del mignolo della mano sinistra, oggi Samir Handanovic proverà a capire sul campo se domenica sera potrà o meno scendere in campo contro il Milan. Il capitano dell'Inter (ricordiamo che settimana scorsa, alla vigilia del match contro l'Udinese, il portiere sloveno ha riportato una infrazione del quinto dito) spera nel recupero a tempi record grazie all'utilizzo di un tutore in carbonio a protezione del mignolo: oggi ne testerà l'efficacia in una partitella appositamente organizzata ad Appiano Gentile. Conte spinge per il suo utilizzo, più cauto invece lo staff medico nerazzurro.

In ogni caso, se anche le sensazioni dovessero essere positive, una decisione definitiva verrà presa solo a ridosso della partita, tenendo così in preallarme Padelli che, per quanto visto a Udine, offre comunque ampie garanzie. Detto di Handanovic, in formazione restano ancora alcuni dubbi in via di scioglimento: in difesa Godin è favorito su D'Ambrosio, a centrocampo Eriksen lo è su Vecino mentre in attacco Sanchez è in vantaggio su Esposito. Aperta anche la sfida sulla fascia destra tra Moses e Candreva, con l'azzurro al momento destinato a partire titolare.