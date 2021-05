Inter, parla Stellini: "Il futuro di Conte dipende dalle scelte societarie, vuole un progetto al top"

QUI INTER

Il vice allenatore nerazzurro: "Noi proseguiremmo con entusiasmo, ma spetta ai dirigenti dirci cosa vogliono fare"

Cinque gol all'Udinese per chiudere un campionato trionfale e concedersi la giusta festa per lo scudetto. L'Inter si gode il trionfo e il presente, avendo posto le basi per un futuro di successo sul quale penderanno le decisioni societarie di mercato e non. "Questo progetto deve continuare e da parte nostra c'è entusiasmo - ha commentato a fine partita Christian Stellini, il vice di Antonio Conte -, ma con gli allenatori al top servono progetti al top. Questa è una risposta che sarà la società a dover dare".

Tradotto e riassunto, Antonio Conte è disposto a restare all'Inter per cercare di conquistare la seconda stella del club, ma per farlo - come ormai risaputo - chiederà garanzie tecniche alla società, con Steven Zhang che dovrà trovare il modo di non cedere i top player e rinforzare la rosa in estate: "Questo è un progetto triennale per riportare l'Inter in vetta - ha ricordato Stellini a Dazn -, ci siamo riusciti in campionato e dobbiamo fare meglio in Europa. Se la società vorrà farlo continuare, noi siamo felice di restare ed entusiasti, ma certo che l'eventuale vendita di top player potrebbe cambiare le carte in tavola. Deciderà il club e renderà conto all'allenatore, decidendone il destino. I prossimi giorni saranno decisivi, ma al momento non so di incontri programmati".

L'ottimismo resta secondo Stellini: "Abbiamo creato quello che volevamo e non vogliamo farci scappare questa opportunità con una squadra che primeggia in Italia ed è competitiva in Europa. Vincere non era scontato, così come togliere il monopolio alla Juventus. Ma dobbiamo crescere e si può fare ancora. I tifosi meritano tutti questa gioia"