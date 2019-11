Inter, nuovi accertamenti per Sensi: le sue condizioni sono da valutare

ALTRO GUAIO

Ancora problemi per Stefano Sensi e, di conseguenza, per l'Inter. Antonio Conte rischia così di dover rinunciare ancora al suo centrocampista che in mattinata ha accusato nuovi fastidi muscolari (zona femorale) tanto che sono previsti in giornata accertamenti medici per valutare clinicamente la sua situazione. Un'assenza, se confermata, che rischia di pesare non poco viste le già numerose assenze nella rosa nerazzurra (oltre a Sanchez, lungodegente, sono fuori anche Gagliardini e Politano, mentre le condizioni di Asamoah e D'Ambrosio sono in lento miglioramento ma non certo ottimali).

Sensi era appena rientrato in campo nella partita di Dortmund contro il Borussia in Champions League: ora come detto rischia (serve ancora cautela in attesa degli esami) un altro stop. Se e quanto dovrà stare fermo lo si saprà nelle prossime ore, pare però quanto mai difficile che ci sia comunque contro il Verona: "Le condizioni di Stefano sono da valutare - ha detto Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas - è reduce da un problema all'adduttore che fatica a smaltire. L'ho dovuto gestire e dobbiamo procedere così, tenendo conto che dopo la partita con il Verona ci sarà la sosta e quindi faremo le nostre valutazioni".