Inter, niente più sigla unica della Curva Nord: tutti i gruppi saranno indipendenti

La Curva Nord non esisterà più, almeno a livello di sigla unica. Lo hanno comunicato "I gruppi della Nord", annunciando come ora la curva dell'Inter (i cui vertici sono stati azzerati dopo l'inchiesta della procura di Milano) sarà formata da tanti gruppi totalmente indipendenti. I gruppi del tifo caldo neroazzurro si erano riuniti in un unico collettivo dopo gli scontri di Inter-Napoli del dicembre 2018, dove morì Daniele Berardinelli. "Una scelta che ristabilisce con forza i valori del nostro movimento: militanza, aggregazione e appartenenza" si legge nel comunicato ufficiale, che aggiunge "pur non essendo più uniti da una sigla comune, rimarremo compatti e coesi per il bene dell'Inter e della nostra Curva". Le pagine social e i canali digitali della Curva Nord verranno chiusi e gli aggiornamenti sulla vita della curva si potranno vedere solo sulla fanzine cartacea.