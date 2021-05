Inter, nello spogliatoio di Crotone si anticipa la festa scudetto

ENTUSIASMO ALLE STELLE

Cori e balli scatenati dopo il 2-0 contro i calabresi, che ha portato i ragazzi di Conte a un passo dal 19esimo titolo

Non c'è ancora l'aritmetica (serve un passo falso dell'Atalanta contro il Sassuolo), ma in casa Inter sono già cominciati i festeggiamenti per la conquista del 19esimo scudetto, ormai solamente una formalità. Dopo il 2-0 con cui hanno liquidato il Crotone, gli uomini di Conte si sono scatenati nello spogliatoio dello Scida, tra canti e balli senza freni che hanno visto coinvolto anche il tecnico leccese, in prima fila nel celebrare un trionfo per il quale ormai è solo questione di tempo...

Anche Steven Zhang, numero uno del club, ha esultato via social al termine del successo dei nerazzurri a Crotone: "Grazie Inter", ha scritto il presidente sul proprio profilo Instagram, postando il nuovo logo della società.

ERIKSEN: "GOL SCUDETTO? UFFICIALMENTE NO, MA..."

"Gol Scudetto? Non ufficialmente, dobbiamo aspettare domani. Però siamo molto vicini al titolo". Così Christian Eriksen ha commentato ai microfoni di Sky Sport la rete contro il Crotone che ha aperto la strada per la vittoria dell'Inter. "Sono molto contento per il gol, non ne ho segnati tanti, ma se questo sarà il gol dello scudetto sarò felicissimo", ha aggiunto il danese. "Domani? Resterò con la famiglia".

DE VRIJ: "GRANDE GRUPPO PER MERITO DI CONTE"

"Ci trasmette passione e voglia di vincere, il gruppo è unito per merito del mister". Così Stefan de Vrij dopo la vittoria di Crotone. "Non abbiamo iniziato benissimo la stagione per alcuni motivi. Poi ci siamo resi conto di cosa doveva cambiare - ha aggiunto il centrale olandese - siamo diventati più uniti. Ognuno cerca di aiutare l'altro, abbiamo lo spirito vincente. Così i risultati sono migliorati". Con Skriniar e Bastoni ha formato una difesa quasi insuperabile. "Non dobbiamo parlare dei singoli, ma del gruppo. Ognuno di noi ha capito che doveva migliorare e siamo cresciuti tutti insieme. Per me è un piacere giocare con questi difensori fortissimi. Cosa farò domani in caso di vittoria del titolo? Non ci ho pensato, non ci siamo parlati. Siamo felici per la vittoria, poi parleremo con la squadra".

LA FESTA PROSEGUE SUL BUS