Inter, Moratti: "Suning può prendere Messi. Juve? Diverso uscire con il Psg o con il Lione..."

PAROLA DI EX PRESIDENTE

"Messi all'Inter? A volte i sogni si avverano", aveva detto Massimo Moratti qualche giorno fa, contribuendo a scaldare ulteriormente gli animi dei tifosi nerazzurri, elettrizzati all'idea di vedere il fuoriclasse argentino a San Siro al fianco di Lukaku. E l'ex presidente nerazzurro insiste, convinto che l'operazione non sia tutto sommato fantamercato. "L'Inter può prendere Messi - ha detto in un'intervista al QS - Suning ha tutte le risorse per portare Leo a Milano". Poi una stoccata alla Juve: "Un conto è essere eliminati dal Psg - ha detto facendo riferimento all'Atalanta - un conto andare a casa con la settima classificata del campionato francese".

Ormai si considera "un semplice tifoso". Per mettere in chiaro che non conosce i piani di Suning. Ma Moratti di una cosa è sicuro: Messi in nerazzurro non è poi così tanto fantacalcio. Insomma, non è poi così vero che è più facile spostare il Duomo che portare la Pulce all'Inter, come aveva detto Antonio Conte dopo la diffusione sui social dell'immagine dell'argentino sulla Cattedrale milanese. "Se ci credo? Mai dire mai, come si scrive in cinese?".



Moratti e la Champions. L'ultimo presidente di un club italiano ad alzarla. "Mi è dispiaciuto tanto per l'Atalanta. Uscire in extremis fa male ma Gasperini è stato straordinario". Poi, sempre nell'intervista al QS, la frecciata alla Juve: essere eliminati dal Psg è diverso che essere mandati a casa dal Lione. "All'Inter per rivincerla aspettammo 45 anni, la Juve è alle soglie delle nozze d'argento con il digiuno...".