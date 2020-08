Inter, Moratti: "Conte dovrebbe restare, Zhang spinto a tenerlo"

INTER

Massimo Moratti torna a parlare nel giorno dell'incontro tra Inter e Antonio Conte: "Nelle ultime ore ho sentito Steven Zhang. Credo che sia spinto a tenere l'allenatore, anche le questioni economiche suggeriscono il buon senso. Conte dovrebbe restare, io spero resti ma vediamo". Su Messi: "Un sogno che accomuna tutta la società nerazzurra, sarebbe l'anno giusto per prenderlo".

Nell'intervista a Radio Punto Nuovo, Moratti commenta la stagione interista: "La Serie A era alla portata, con i nerazzurri che hanno perso qualche punto prezioso, ma siamo onesti: alla fine, anche la Juventus aveva già mollato. Vincere resta una cosa molto difficile, soprattutto mettere insieme tutti i pezzi giusti. Andrà migliorato un po' l'assetto della squadra, inserendo qualche giocatore di livello, soprattutto a centrocampo. Poi era il primo anno di Conte e questo neanche era semplice".

C'è grande ottimismo per il futuro: "Per me, l'Inter e la società sono pronte a ricominciare a vincere. Essere tornati in finale di Europa League è già qualcosa che dà grande fiducia in vista dell'anno prossimo".