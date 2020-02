Inter, Moratti: "Commisso? In passato ben altre cose contro di noi..."

L'ACCUSA

La scia di polemiche che ha seguito la partita tra Juventus e Fiorentina sembrava essersi placata, ma sulla questione è intervenuto l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, che ha lanciato una nuova frecciata nei confronti dei bianconeri: "Lo sfogo di Commisso? In passato c'era un'altra cosa contro di noi, questa penso che sia più leggera - ha detto in un'intervista al portale Passioneinter.com - Immagino sia arrabbiato perché è arrivato dall'estero mettendo un sacco di soldi e si ritrova a dover affrontare situazioni un po' strane, ma comunque molto meno strane di quelle che capitavano a noi...".

Il riferimento, naturalmente, è alle vicende degli anni di Calciopoli, sulle quali l'ex numero uno dei nerazzurri non ha mai risparmiato attacchi alla Juventus, neanche dopo l'addio alla carica di presidente dell'Inter nel 2014.

Moratti ha parlato anche del derby, affermando di vedere la squadra di Conte favorita, ma ammettendo allo stesso tempo di temere la presenza di Zlatan Ibrahimovic e dicendosi dispiaciuto di non poter vedere in campo lo squalificato Lautaro Martinez ("È un giocatore fortissimo"). Ha augurato a Eriksen di ripercorrere le orme di Wesley Sneijder ("Uno dei più grandi acquisti mai fatti nella mia gestione") e ha confessato di essere stato vicino all'acquisto di un giovanissimo Leo Messi: "Lo volevo comprare quando aveva 17 o 18 anni, ma poi ho saputo che il Barcellona lo aveva aiutato con la salute e quindi ho deciso di lasciarlo tranquillo lì. Mi è sempre stato grato per questa cosa".