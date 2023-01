Inter, Mkhitaryan senza paura: "Se giochiamo come sappiamo nessuno può fermarci"

VERSO LA SUPERCOPPA

L'armeno alla vigilia della Supercoppa Italiana con il Milan

"Sappiamo che non sarà una partita facile contro una squadra forte, ma noi ci siamo preparati bene per cercare di vincere la partita". Lo ha detto Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, parlando in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan a Riyad. "Se gioco vuol dire che sto bene e che sono pronto per cercare di aiutare la squadra e fare il massimo sempre in ogni momento e in ogni partita", ha aggiunto il giocatore armeno.

"Non mi sono pentito della mia scelta, sono stato felice alla Roma ma ora lo sono all'Inter. Sono in un grande club e ora il mio obiettivo è cercare di vincere trofei con questa squadra", ha dichiarato ancora Mkhitaryan. "La preparazione sta andando molto bene, proveremo a dare il massimo per cercare di vincere e il resto non mi interessa", ha proseguito.

"Ho giocato tante partite e tante finali, ma questa è la prima volta che affronto il Milan in una gara così. Sarà una partita particolare, dobbiamo evitare di fare errori e cercare di essere sempre concentrati", ha spiegato l'ex Manchester Utd. in caso di successo Mkhitaryan riuscirebbe a vincere la Supercoppa nazionale con tutte le squadre in cui ha giocato. "Non abbiamo iniziato bene la stagione, ma abbiamo reagito vincendo diverse partite contro ottime squadre come Barcellona e Napoli. Domani dovremo essere a quel livello per vincere. Anche se loro non sono in buone condizioni, non credo non siano competitivi. Però se giochiamo come sappiamo penso che nessuno puo' fermarci", ha concluso Mkhitaryan.