Inter, minacce ultrà alla squadra: "Fuori i cog***i o veniamo coi bastoni"

Sassuolo-Inter sarà una gara cruciale per il futuro di questa stagione dell'Inter. Un po' perché arriva dopo la sconfitta di Champions e risultati altalenanti, un po' perché rappresenta un crocevia importante per le ambizioni nerazzurre e anche per il futuro Antonio Conte. Così gli ultrà hanno deciso di chiarire il concetto alzando decisamente i toni e minacciando senza troppi giri di parole la squadra. "Quella maglia che tu indossi va onorata... - si legge su uno striscione sposto dai tifosi della Curva Nord -. Tirate fuori i cogl***i o veniamo con i bastoni".