Inter, Marotta: "Spero Conte resti anche tra tante difficoltà. Il club onorerà gli impegni"

PARLA MAROTTA

L'ad nerazzurro prima della sfida con la Roma: "Non siamo in una situazione così disastrosa da dover cancellare tutto con una spugna"

"Se Conte allenerà ancora l'Inter? Io personalmente e come dirigente me lo auguro. Con lui è iniziato un ciclo, purtroppo coinciso con la pandemia che ha creato grosse turbative. La speranza è di poter continuare anche in mezzo a tante difficoltà". Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta prima della sfida contro la Roma. "Siamo tutti contenti del lavoro della squadra e dello staff tecnico - ha proseguito il dirigente nerazzurro - L'Inter onorerà fino in fondo i propri impegni. Non siamo in una situazione così disastrosa da dover cancellare con una spugna tutto quello che è stato fatto".

"Sull'Inter c'è sempre la lente di ingradimento. Nei tempi e nei modi saranno onorati gli aspetti contrattuali - ha detto Marotta - Tutto è partito da un confronto tra la proprietà che ha dato una fotografia del sistema economico e finanziario, ma tutto nella massima cordialità. La proprietà ha espresso il desiderio e gli ha sensibilizzati ma non ha dato un diktat. Sta poi alla coscienza di ognuno.

E ancora: "Giusto che ci godiamo questa vittoria da qui a fine campionato. Dopodiché, la società comunicherà le sue decisioni e risponderà a tutte le domande. Ma lasciateci gioire per quello che abbiamo ottenuto. E lasciatemi dire che in questo momento credo che in tutti i club si faccia un consultivo dell'annata e si affrontano le successive in termini di budget. Le difficoltà ci sono, ma ci sono in tanti club. Dobbiamo essere ottimisti sul futuro". Sulla rinuncia ai fondi: "La pandemia ha portato problemi a ogni settore, non solo al calcio. I fondi sono uno strumento che può servire in un momento di difficoltà, ma poi ci sono delle condizioni da accettare che non sempre collimano con le esigenze dei club, che magari vogliono difendere il proprio fortino".