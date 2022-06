Inter, Marotta: "Servirà una rosa molto lunga. Bello affrontare subito il Milan"

LE PAROLE

L'ad nerazzurro: "Sarà un campionato inedito e dovremo gestire bene il mercato nelle prime giornate"

Il calendario della Serie A 2022-2023 è stato stilato e la prossima stagione, quella in cui l'Inter proverà a riprendersi lo scudetto, può avere inizio. "Sarà un campionato inedito perché entro il 15 novembre saranno giocate 15 giornate - ha commentato l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta -, più quelle di Champions League. In fase di preparazione bisognerà tenerne conto. La rosa dovrà essere molto lunga, questo è sicuro".

Anche nella prossima stagione il calendario sarà asimmetrico: "Sarà una conferma e avremo un finale di campionato scoppiettante, ma la speranza è di arrivarci in forma e con una posizione di classifica di rispetto. Per noi è bello avere il derby con il Milan quasi subito, nella condizione migliore per entrambe".

In queste settimane l'Inter dovrà definire operazioni importante sul mercato, che resterà aperto anche durante le prime quattro giornate di campionato: "Dovremo essere bravi a gestire la situazione perché i procuratori verranno a lamentarsi. I problemi coi giocatori durante quel periodo potrebbero esserci".

In ogni caso anche la società nerazzurra dovrà muoversi in maniera sostenibile: "E' un modello che tutti dobbiamo seguire, non solo l'Inter. Dobbiamo recuperare i nostri valori dopo una grande contrazione finanziaria".