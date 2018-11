Inter, Marotta rientra dalla Cina: da Suning piena fiducia (e tanti euro) per spodestare la Juve

20/11/2018

"Bella esperienza e grande gruppo". Queste, secondo quanto riporta Il Giornale, le prime parole di Beppe Marotta in merito all'incontro di Nanchino con la famiglia Zhang, il capostipite Jindong e il figlio Steven, nel quartier generale di Suning. Tutto fatto, dunque, piena e reciproca fiducia e piani chiari (soprattutto sul fronte investimenti) per il futuro: l'ex dirigente della Juve, che sarà in Italia questa sera per poi essere poi presente ai lavori in Lega Calcio di mercoledì, ha convinto così definitivamente la proprietà dell'Inter, confermando il giudizio del giovane presidente nerazzurro (Steven Zhang) e convincendo il patron (Jindong), ultimo step prima della nomina ufficiale che arriverà entro metà dicembre. Questo non esclude che già in occasione della sfida contro la Juve allo Stadium del prossimo 7 dicembre Marotta non possa tornare nella sua vecchia casa bianconera indossando, almeno informalmente, i panni nerazzurri, ma per l'ufficialità della sua investitura come amministratore delegato dell'Inter con delega per la parte sportiva occorrerà aspettare probabilmente il 15 dicembre. La mission è però ormai chiara da tempo: spodestare proprio la Juve, riportare l'Inter allo scudetto in tempi brevi (alla Juve raggiunse l'obiettivo alla seconda stagione) con un piano di crescita ambizioso da attuarsi attraverso investimenti mirati sui giovani più promettenti del panorama della Serie A (non solo necessariamente italiani) da affiancare a top player che assicurino qualità e personalità. Come fatto a Torino, con la speranza (e la volontà) che i risultati siano gli stessi.