Inter, Marotta: "Non pensavo di essere a questo punto senza Lukaku e Hakimi, Inzaghi punto di riferimento"

PARLA MAROTTA

L'ad nerazzurro prima della sfida del Bernabeu contro il Real. "Rinnovo del tecnico? Siamo orgogliosi di lui"

"Se pensavo dopo aver venduto Hakimi e Lukaku di arrivare al Bernabeu già qualificati? No ma era il pensiero di tanti addetti ai lavori e appassionati". Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta prima dell'ultima sfida della fase a gironi di Champions League in casa del Real Madrid. Negli ultimi giorni sono circolati rumors sul possibile rinnovo di Simone Inzaghi: "La cosa più importante è che è un grande punto di riferimento dell'Inter - ha detto Marotta - Siamo molto contenti e orgogliosi di lui e lui è felice e orgoglioso di rappresentare questa società".

E ancora: "Andare avanti in Champions? La Champions non è un campionato e quindi ci sono circostanze favorevoli che in determinati momenti ti possono aiutare. Poi c'è il fatto che questo gruppo ha acquisito una certa conoscenza del torneo ed è più sicuro di sé. Di sicuro questi ragazzi hanno acquisito mentalità in questo torneo. Sono più sicuri, il solco tracciato con allenatori precedenti è stato importante anche per Inzaghi. Oggi Inzaghi allena una rosa di campioncini, hanno l'orgoglio di avere la coccarda di campioni d'Italia. Hanno passato il turno e l'auspicio è di continuare la risalita per riportare l'Inter dove è sempre stata".