Inter, Marotta: "Insigne? A gennaio fermi, monitoriamo per il futuro"

PARLA MAROTTA

L'ad nerazzurro esprime il rammarico per il pareggio nel derby poi parla di mercato, stadio e... società

"Resta il rammarico per non essere riusciti a vincere, merito anche dell'avversario". Il giorno dopo il derby l'ad dell'Inter Beppe Marotta non nasconde la delusione per la vittoria mancata contro il Milan. "La lotta scudetto? Siamo in una fase altamente interlocutoria del campionato, la differenza è rappresentata dal fatto che il Milan è cresciuto nell'era Pioli e sta giocando un ruolo di primo piano, dobbiamo prenderne atto". Marotta parla anche di mercato rispondendo a una domanda sul possibile interessamento per Insigne: "Siamo omogenei in ogni reparto, credo che a gennaio non faremo niente anche se monitoriamo la situazione in prospettiva".

Capitolo futuro societario. "Il futuro dell'Inter sarà di sicuro con Suning, ci sarà un modello di sostenibilità direi interna. L'obiettivo non è dispensare illusioni, ma garantire l'ambizione del nostro club", ha detto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1 Rai.

Vedi anche Mercato INTER, MAROTTA: "RINNOVI? Abbiamo grandi professionisti che vogliono restare"

Nuovo stadio: "Le cose stanno procedendo nel verso migliore. Questa è una forte esigenza che i due club hanno, c'è una unione di intenti con il comune e con il sindaco Sala. Le proprietà dei club sono assolutamente favorevoli a proseguire, auspico si possa partire quanto prima. Uno stadio rappresenta un asset patrimoniale importante ma soprattutto è un contenuto di grandi emozioni che dà un senso di appartenenza". Marotta torna poi sull'idea della Superlega: " È nata come grande campanello d'allarme di un modello che non garantiva più sostenibilità e continuità. Questo campanello d'allarme deve portare a un modello europeo che garantisca il rischio di impresa sia per i calendari che per la distribuzione dei compensi. Il calcio europeo è un calcio che rende ed è giusto che i club vengano presi in considerazione".