Inter, Marotta: "Dybala? A tempo debito ci concentreremo sul mercato"

PARLA MAROTTA

L'ad nerazzurro prima della sfida di Champions contro il Liverpool: "Inzaghi nostro leader"

"Dybala? In questo momento c'è un finale di stagione che ci trova impegnati su tutti i fronti. Tutti siamo concentrati su queste competizioni, a tempo debito ci concentreremo sul calciomercato". Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta a Mediaset prima della gara contro il Liverpool sui rumors di un contatto tra la dirigenza nerazzurra e l'attaccante della Juve, che in settimana discuterà del rinnovo con i bianconeri. Sul campionato: "Pioli ha detto che siamo sempre noi i favoriti? La seconda stella è sicuramente un obiettivo, anche se obiettivo ambizioso. Però è favorito anche il Milan: lo era e lo è anche oggi".

Poi Marotta elogia Inzaghi: "È arrivato all'Inter in punta di piedi, ha ereditato la vittoria di uno scudetto e non era facile - ha detto ancora il dirigente nerazzurro a Mediaset - Oggi a tutti gli effetti è leader di questa squadra, siamo in tre competizioni, abbiamo vinto una Supercoppa: siamo davvero molto contenti e lui è molto felice di essere con noi".